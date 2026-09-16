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Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка

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Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 1
Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 2
Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 3
Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 4
Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Groovin' With Golson
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 4
  • Benny Golson - Groovin&#039; With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088822018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Groovin' With Golson
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Blues House, Drumboogie, I Didn't Know What Time It Was, The Stroller, Yesterdays
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Blues House, Drumboogie, I Didn't Know What Time It Was, The Stroller, Yesterdays

Отзывы о товаре Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088822018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
Groovin' With Golson
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Blues House, Drumboogie, I Didn't Know What Time It Was, The Stroller, Yesterdays
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Blues House, Drumboogie, I Didn't Know What Time It Was, The Stroller, Yesterdays
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Benny Golson - Groovin' With Golson (Analogue) (0753088822018) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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