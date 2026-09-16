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Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка

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Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 1
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 2
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 3
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 4
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 5
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan
Альбом (сингл)
Overseas
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 1
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 2
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 3
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 4
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 5
  • Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088713415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan
Альбом (сингл)
Overseas
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Camarillo, Chelsea Bridge, Eclypso, Beat's Up, Skal Brothers, Little Rock, Verdandi, Dalarna, Willow Weep For Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Camarillo, Chelsea Bridge, Eclypso, Beat's Up, Skal Brothers, Little Rock, Verdandi, Dalarna, Willow Weep For Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088713415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan
Альбом (сингл)
Overseas
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Camarillo, Chelsea Bridge, Eclypso, Beat's Up, Skal Brothers, Little Rock, Verdandi, Dalarna, Willow Weep For Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Camarillo, Chelsea Bridge, Eclypso, Beat's Up, Skal Brothers, Little Rock, Verdandi, Dalarna, Willow Weep For Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tommy Flanagan - Overseas (Analogue) (0753088713415) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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