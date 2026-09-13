Top.Mail.Ru
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 1
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 2
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 3
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 4
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 5
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 6
Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Rainbow Kitten Surprise
Альбом (сингл)
Rainbow Kitten Surprise
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 1
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 2
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 3
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 4
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 5
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 6
  • Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715551
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678658389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Rainbow Kitten Surprise
Альбом (сингл)
Rainbow Kitten Surprise
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Run, Counting Cards, Wasted, Cold Love, Lady Lie, American Shoes, Cocaine Jesus, Bare Bones, Goodnight Chicago, All's Well That Ends, The Comedown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка

Rainbow Kitten Surprise — альтернативная рок-инди-группа, в состав которой входят Эла Мело (вокалистка), Даррик «Боззи» Келлер (гитара, бэк-вокал), Итан Гудпастер (электрогитара), Джесс Хейни (ударные) и Чарли Холт (бас-гитара). Группа образовалась в городе Бун, штат Северная Каролина (Роббинсвилль, штат Северная Каролина, — родной город Итана Гудпастера и Джесс Хейни). Rainbow Kitten Surprise, сокращённо «RKS», известна своими гармониями, инструментальной партией и текстами песен. На их звучание повлияли такие исполнители, как Modest Mouse, Kings of Leon, Frank Ocean и Schoolboy Q. RKS — их второй альбом, первоначально выпущенный в апреле 2015 года.

Отзывы о товаре Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678658389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Rainbow Kitten Surprise
Альбом (сингл)
Rainbow Kitten Surprise
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Run, Counting Cards, Wasted, Cold Love, Lady Lie, American Shoes, Cocaine Jesus, Bare Bones, Goodnight Chicago, All's Well That Ends, The Comedown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rainbow Kitten Surprise — альтернативная рок-инди-группа, в состав которой входят Эла Мело (вокалистка), Даррик «Боззи» Келлер (гитара, бэк-вокал), Итан Гудпастер (электрогитара), Джесс Хейни (ударные) и Чарли Холт (бас-гитара). Группа образовалась в городе Бун, штат Северная Каролина (Роббинсвилль, штат Северная Каролина, — родной город Итана Гудпастера и Джесс Хейни). Rainbow Kitten Surprise, сокращённо «RKS», известна своими гармониями, инструментальной партией и текстами песен. На их звучание повлияли такие исполнители, как Modest Mouse, Kings of Leon, Frank Ocean и Schoolboy Q. RKS — их второй альбом, первоначально выпущенный в апреле 2015 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...