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Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка

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Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 1
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 2
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 3
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 4
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 5
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 6
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 7
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 8
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 9
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 10
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 11
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 1
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 2
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 3
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 4
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 5
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 6
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 7
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 8
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 9
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 10
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 11
  • Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sky Harbor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sky Harbor Records
Barcode
[0810096653253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Adam, Check Please, Under The Circus Lights, Kelly Time, Field Notes, Sons Of Thunder, The Tornado, Vitamin Sea, Dinosaur Park, Learn How To Surf, The Meadow Lark, My Muse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка

С общими продажами альбомов, превысившими три миллиона, продажами синглов по всему миру, превысившими 20 миллионов, и бриллиантовым сертификатом за монументальный хит «Fireflies», Owl City выпустил долгожданный новый альбом «Coco Moon»: невероятно изобретательное собрание работ, раскрывающее его глубокую преданность странной магии творчества.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sky Harbor Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sky Harbor Records
Barcode
[0810096653253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
Coco Moon
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Adam, Check Please, Under The Circus Lights, Kelly Time, Field Notes, Sons Of Thunder, The Tornado, Vitamin Sea, Dinosaur Park, Learn How To Surf, The Meadow Lark, My Muse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
С общими продажами альбомов, превысившими три миллиона, продажами синглов по всему миру, превысившими 20 миллионов, и бриллиантовым сертификатом за монументальный хит «Fireflies», Owl City выпустил долгожданный новый альбом «Coco Moon»: невероятно изобретательное собрание работ, раскрывающее его глубокую преданность странной магии творчества.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Owl City - Coco Moon (0810096653253) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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