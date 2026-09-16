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Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка

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Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 1
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 2
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 3
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 4
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 5
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 6
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 7
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 8
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 9
Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Pampered Menial
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 1
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 2
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 3
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 4
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 5
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 6
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 7
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 8
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 9
  • Pavlov&#039;s Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Pampered Menial
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future King
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка

Pavlov's Dog — американская прогрессивная рок-группа, образованная в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1972 году. Отличительное звучание группы в первую очередь характеризуется экспрессивным и чрезвычайно высоким фальцетом вокалиста Дэвида Суркампа. Лейбл Esoteric Recordings выпускает ремастеринговое издание своего дебютного альбома 1975 года «Pampered Menial». Включает буклет с полностью обновлённым оформлением и новое эссе.

Отзывы о товаре Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pavlov's Dog
Альбом (сингл)
Pampered Menial
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Julia, Late November, Song Dance, Fast Gun, Natchez Trace, Theme From Subway Sue, Episode, Preludin, Of Once And Future King
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Pavlov's Dog — американская прогрессивная рок-группа, образованная в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1972 году. Отличительное звучание группы в первую очередь характеризуется экспрессивным и чрезвычайно высоким фальцетом вокалиста Дэвида Суркампа. Лейбл Esoteric Recordings выпускает ремастеринговое издание своего дебютного альбома 1975 года «Pampered Menial». Включает буклет с полностью обновлённым оформлением и новое эссе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pavlov's Dog - Pampered Menial (colouired) (0710347210412) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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