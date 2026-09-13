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Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка

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Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
None Shall Pass
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715448
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Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
None Shall Pass
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Keep Off The Lawn, None Shall Pass, Catacomb Kids, Bring Back Pluto, Fumes, Getaway Car, 39 Thieves, The Harbor Is Yours, Citronella, Gun For The Whole Family, Five Fingers, No City, Dark Heart News, Coffee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - None Shall Pass (0826257035714) виниловая пластинка

Вышедший в 2007 году, альбом «None Shall Pass» стал пятым студийным альбомом Aesop Rock. Созданный в течение двух лет после выхода его мини-альбома «Fast Cars, Danger, Fire & Knives», альбом стал последним релизом Aesop на ныне несуществующем лейбле Def Jux. Альбом, получивший признание критиков, дебютировал на 50-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 35-м месте в хип-хоп и R&B чартах. Заглавный трек «None Shall Pass» стал одной из самых популярных песен Aesop на сегодняшний день. «None Shall Pass» документирует огромные личные перемены, которые пережил Aesop в то время, и при этом мастерски описывает сцены и истории, связанные с жизнью всех возрастов.

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
None Shall Pass
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Keep Off The Lawn, None Shall Pass, Catacomb Kids, Bring Back Pluto, Fumes, Getaway Car, 39 Thieves, The Harbor Is Yours, Citronella, Gun For The Whole Family, Five Fingers, No City, Dark Heart News, Coffee
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший в 2007 году, альбом «None Shall Pass» стал пятым студийным альбомом Aesop Rock. Созданный в течение двух лет после выхода его мини-альбома «Fast Cars, Danger, Fire & Knives», альбом стал последним релизом Aesop на ныне несуществующем лейбле Def Jux. Альбом, получивший признание критиков, дебютировал на 50-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 35-м месте в хип-хоп и R&B чартах. Заглавный трек «None Shall Pass» стал одной из самых популярных песен Aesop на сегодняшний день. «None Shall Pass» документирует огромные личные перемены, которые пережил Aesop в то время, и при этом мастерски описывает сцены и истории, связанные с жизнью всех возрастов.
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