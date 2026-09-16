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Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка

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Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bazooka Tooth, N.Y. Electric, - Hunter Interlude -, Easy, No Jumper Cables, Limelighters, - Funkadelic Interlude -, Super Fluke, Cook It Up, Freeze, - Honeycomb Interlude -, We're Famous, Babies With Guns, The Greatest Pac-Man Victory In History, Frijoles, 0.482638888888889, - Ketamine U.S.A. Interlude -, Kill The Messenger, Mars Attacks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка

Вышедший в 2003 году, «Bazooka Tooth» стал четвёртым студийным альбомом Aesop Rock. Его первая полноформатная запись после хвалёного альбома Labor Days, «Bazooka Tooth» дебютировала на 112-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 44-м месте в чартах Hip-Hop и R&B. На «Bazooka Tooth» головокружительная подача и осциллирующий рык Эзопа прекрасно сочетались с продакшеном, создавая больше апокалиптической тоски и фьючер-фанка, чем предыдущие альбомы. Среди этих пилообразных грувов слушатели обнаружили множество проницательных наблюдений Эзопа о состоянии индустрии, состоянии мира и состоянии человечества.

Отзывы о товаре Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bazooka Tooth, N.Y. Electric, - Hunter Interlude -, Easy, No Jumper Cables, Limelighters, - Funkadelic Interlude -, Super Fluke, Cook It Up, Freeze, - Honeycomb Interlude -, We're Famous, Babies With Guns, The Greatest Pac-Man Victory In History, Frijoles, 0.482638888888889, - Ketamine U.S.A. Interlude -, Kill The Messenger, Mars Attacks
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший в 2003 году, «Bazooka Tooth» стал четвёртым студийным альбомом Aesop Rock. Его первая полноформатная запись после хвалёного альбома Labor Days, «Bazooka Tooth» дебютировала на 112-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 44-м месте в чартах Hip-Hop и R&B. На «Bazooka Tooth» головокружительная подача и осциллирующий рык Эзопа прекрасно сочетались с продакшеном, создавая больше апокалиптической тоски и фьючер-фанка, чем предыдущие альбомы. Среди этих пилообразных грувов слушатели обнаружили множество проницательных наблюдений Эзопа о состоянии индустрии, состоянии мира и состоянии человечества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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