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Auri - III - Candles & Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Auri - III - Candles & Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка

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Auri - III - Candles &amp; Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка - фото 1
Auri - III - Candles &amp; Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Auri
Альбом (сингл)
Candles & Beginnings
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Auri - III - Candles &amp; Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка - фото 1
  • Auri - III - Candles &amp; Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715350
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Auri
Альбом (сингл)
Candles & Beginnings
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Invisible Gossamer Bridge, The Apparition Speaks, I Will Have Language, Oh, Lovely Oddities, Libraries Of Love, Blakey Ridge, Helios, Museum Of Childhood, Shieldmaiden, A Boy Travelling With His Mother
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Auri - III - Candles & Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Invisible Gossamer Bridge, The Apparition Speaks, I Will Have Language, Oh, Lovely Oddities, Libraries Of Love, Blakey Ridge, Helios, Museum Of Childhood, Shieldmaiden, A Boy Travelling With His Mother



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Auri - III - Candles & Beginnings (coloured) (4065629745141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Auri
Альбом (сингл)
Candles & Beginnings
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Invisible Gossamer Bridge, The Apparition Speaks, I Will Have Language, Oh, Lovely Oddities, Libraries Of Love, Blakey Ridge, Helios, Museum Of Childhood, Shieldmaiden, A Boy Travelling With His Mother
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Invisible Gossamer Bridge, The Apparition Speaks, I Will Have Language, Oh, Lovely Oddities, Libraries Of Love, Blakey Ridge, Helios, Museum Of Childhood, Shieldmaiden, A Boy Travelling With His Mother


Теги товара: Цветной винил
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