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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка

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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 7
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 8
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 9
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 10
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 11
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 12
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 13
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 14
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 15
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 16
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 17
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 18
Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 7
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 8
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 9
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 10
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 11
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 12
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 13
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 14
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 15
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 16
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 17
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 18
  • Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715228
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538807776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible, All Of You, Give It All Up, Anniversary, Future Past, Velvet Newton, Beautiful Lies, Tonight United, Wing, Nothing Less, Laughing Boy, Hammerhead, Invocation, More Joy!, Five Years, Falling
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка

Нестареющие артисты: Duran Duran с новым альбомом. Какой сюрприз: Duran Duran выпустит новый альбом в 2021 году. "Future Past" - 15-й студийный альбом британцев, преемник "Paper Gods" 2015 года и, таким образом, их первая новая работа примерно за шесть лет. Для него было написано двенадцать песен, в которых певец Саймон Ле Бон, клавишник Ник Родс, басист Джон Тейлор и барабанщик Роджер Тейлор в очередной раз доказывают, что они - художники вне времени, объединяя искусство, технологии, моду и стиль с характерным для них звучанием. Duran Duran записывали альбом преимущественно в лондонской студии Assault & Battery Studio 1 с ноября 2018 года. Два с половиной года работы над альбомом были связаны с пандемией "Корона", в результате которой студийные помещения были недоступны в течение длительного времени. "Когда мы впервые пришли в студию в конце 2018 года, я пытался убедить ребят, что нам нужно написать всего два-три трека для EP", - рассказывает вокалист Саймон Ле Бон. "Через четыре дня, когда у нас в запасе было уже более 25 сильных песен, каждая из которых заслуживала развития, я понял, что мы в этом деле надолго, но это было еще до Covid". Таким образом, Duran Duran завершили работу над "Future Past" только в начале 2021 года. В качестве сопродюсеров были привлечены Марк Ронсон, Эрол Алкан и Джорджио Мородер. Басист Джон Тейлор уже назвал такое сотрудничество необходимым для творчества "Future Past": "Сессии записи довольно утомительны [.] Мы можем заканчивать фразы друг друга, и я думаю, что в определенной степени мы можем делать это музыкально. Мы работаем с одним и тем же составом, это похоже на мыльную оперу. Вот почему так важны коллеги-исполнители, потому что нужно поддерживать дух". По этой причине на пластинке присутствует несколько гостей: пианист Майк Гарсон из группы Дэвида Боуи, певица Ликке Ли и гитарист Blur Грэм Коксон. Последний участвует в первом сингле "Invisible". Фронтмен Саймон Ле Бон сказал о написании песен: "Все началось с ритма. Там очень, очень напористая барабанная дорожка, все дело в ритме. Я просто должен был построить мелодию вокруг него" Клавишник Ник Роудс описал песню следующим образом: "Акустическая архитектура всегда была невероятно важна для Duran Duran. Я думаю, что в "Invinsible" нам действительно удалось вырезать скульптуру так, как мы хотели. В звуковом плане это очень необычная музыка. Я думаю, что когда вы соединяете все инструменты вместе, получается общее звучание, которое вы, возможно, не слышали раньше". Если вы хотите составить собственное представление о нынешнем звучании Duran Duran, вы можете сделать предварительный заказ на "Future Past" уже сейчас в виде стандартного CD, лимитированного Deluxe Edition на CD с тремя бонус-треками, а также в виде LP на твердом белом виниле и лимитированном прозрачном красном виниле.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538807776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Future Past
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible, All Of You, Give It All Up, Anniversary, Future Past, Velvet Newton, Beautiful Lies, Tonight United, Wing, Nothing Less, Laughing Boy, Hammerhead, Invocation, More Joy!, Five Years, Falling
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Нестареющие артисты: Duran Duran с новым альбомом. Какой сюрприз: Duran Duran выпустит новый альбом в 2021 году. "Future Past" - 15-й студийный альбом британцев, преемник "Paper Gods" 2015 года и, таким образом, их первая новая работа примерно за шесть лет. Для него было написано двенадцать песен, в которых певец Саймон Ле Бон, клавишник Ник Родс, басист Джон Тейлор и барабанщик Роджер Тейлор в очередной раз доказывают, что они - художники вне времени, объединяя искусство, технологии, моду и стиль с характерным для них звучанием. Duran Duran записывали альбом преимущественно в лондонской студии Assault & Battery Studio 1 с ноября 2018 года. Два с половиной года работы над альбомом были связаны с пандемией "Корона", в результате которой студийные помещения были недоступны в течение длительного времени. "Когда мы впервые пришли в студию в конце 2018 года, я пытался убедить ребят, что нам нужно написать всего два-три трека для EP", - рассказывает вокалист Саймон Ле Бон. "Через четыре дня, когда у нас в запасе было уже более 25 сильных песен, каждая из которых заслуживала развития, я понял, что мы в этом деле надолго, но это было еще до Covid". Таким образом, Duran Duran завершили работу над "Future Past" только в начале 2021 года. В качестве сопродюсеров были привлечены Марк Ронсон, Эрол Алкан и Джорджио Мородер. Басист Джон Тейлор уже назвал такое сотрудничество необходимым для творчества "Future Past": "Сессии записи довольно утомительны [.] Мы можем заканчивать фразы друг друга, и я думаю, что в определенной степени мы можем делать это музыкально. Мы работаем с одним и тем же составом, это похоже на мыльную оперу. Вот почему так важны коллеги-исполнители, потому что нужно поддерживать дух". По этой причине на пластинке присутствует несколько гостей: пианист Майк Гарсон из группы Дэвида Боуи, певица Ликке Ли и гитарист Blur Грэм Коксон. Последний участвует в первом сингле "Invisible". Фронтмен Саймон Ле Бон сказал о написании песен: "Все началось с ритма. Там очень, очень напористая барабанная дорожка, все дело в ритме. Я просто должен был построить мелодию вокруг него" Клавишник Ник Роудс описал песню следующим образом: "Акустическая архитектура всегда была невероятно важна для Duran Duran. Я думаю, что в "Invinsible" нам действительно удалось вырезать скульптуру так, как мы хотели. В звуковом плане это очень необычная музыка. Я думаю, что когда вы соединяете все инструменты вместе, получается общее звучание, которое вы, возможно, не слышали раньше". Если вы хотите составить собственное представление о нынешнем звучании Duran Duran, вы можете сделать предварительный заказ на "Future Past" уже сейчас в виде стандартного CD, лимитированного Deluxe Edition на CD с тремя бонус-треками, а также в виде LP на твердом белом виниле и лимитированном прозрачном красном виниле.


Теги товара: Цветной винил
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Duran Duran - Future Past (coloured) (4050538807776) виниловая пластинка - по цене 4410 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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