Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 715226
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка
Двойной виниловый LP серебристого цвета. Цифровой ремастеринг. «The Masterplan» — сборник Oasis, первоначально выпущенный в 1998 году. Он включает в себя би-сайды, которые до этого не были включены в альбом. Изначально предназначавшийся для выпуска только в таких странах, как США и Япония, где эти треки ранее были доступны только на дорогих европейских синглах, «The Masterplan» достиг 2-го места в Великобритании, где он изначально стал платиновым, и 51-го места в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Willia...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Last Crusade (John Williams) (colour...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (John W...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (colo...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитLittle Feat - The Last Record Album (0603497813872) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSaxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) вини...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитDavid Sylvian - Camphor II (coloured) (0602475268796) виниловая ...
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Двойной виниловый LP серебристого цвета. Цифровой ремастеринг. «The Masterplan» — сборник Oasis, первоначально выпущенный в 1998 году. Он включает в себя би-сайды, которые до этого не были включены в альбом. Изначально предназначавшийся для выпуска только в таких странах, как США и Япония, где эти треки ранее были доступны только на дорогих европейских синглах, «The Masterplan» достиг 2-го места в Великобритании, где он изначально стал платиновым, и 51-го места в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка