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Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка

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Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 1
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 2
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 3
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 4
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 5
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 6
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 7
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 8
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 9
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 10
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 11
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 1
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 2
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 3
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 4
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 5
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 6
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 7
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 8
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 9
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 10
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 11
  • Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка

Двойной виниловый LP серебристого цвета. Цифровой ремастеринг. «The Masterplan» — сборник Oasis, первоначально выпущенный в 1998 году. Он включает в себя би-сайды, которые до этого не были включены в альбом. Изначально предназначавшийся для выпуска только в таких странах, как США и Япония, где эти треки ранее были доступны только на дорогих европейских синглах, «The Masterplan» достиг 2-го места в Великобритании, где он изначально стал платиновым, и 51-го места в США.

Отзывы о товаре Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Двойной виниловый LP серебристого цвета. Цифровой ремастеринг. «The Masterplan» — сборник Oasis, первоначально выпущенный в 1998 году. Он включает в себя би-сайды, которые до этого не были включены в альбом. Изначально предназначавшийся для выпуска только в таких странах, как США и Япония, где эти треки ранее были доступны только на дорогих европейских синглах, «The Masterplan» достиг 2-го места в Великобритании, где он изначально стал платиновым, и 51-го места в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oasis - The Masterplan (coloured) (5051961109030) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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