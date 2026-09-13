Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715197
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Характеристики
Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
75
Емкость аккумулятора, мAч
3600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х10
Вес, г.
564
Описание товара Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
75
Емкость аккумулятора, мAч
3600
Страна производитель
Китай
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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