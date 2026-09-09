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Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B

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Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 1
Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 2
Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автопылесосы
  • Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 1
  • Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 2
  • Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249623
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Автопылесосы
Уборка
сухая
Источник питания
бортовая сеть автомобиля
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х16
Вес, кг.
2.85

Описание товара Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B

Пора навести порядок в машине! Автомобильный пылесос соберет грязь в углах и между сидениями, очистит обшивку и подголовники. Устройство для ручной мойки доведет до идеального блеска окна и зеркала, а также подойдет для керамических покрытий в доме.

Отзывы о товаре Пылесос автомобильный Vitek VT-1811 B




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Автопылесосы
Уборка
сухая
Источник питания
бортовая сеть автомобиля
Страна производитель
Китай
Описание
Пора навести порядок в машине! Автомобильный пылесос соберет грязь в углах и между сидениями, очистит обшивку и подголовники. Устройство для ручной мойки доведет до идеального блеска окна и зеркала, а также подойдет для керамических покрытий в доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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