Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автопылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
В наличии
Код товара: 641178
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 940 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х16х8
Вес, г.
840
Описание товара Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт
Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 оснащен HEPA-фильтром, который нейтрализует витающие в воздухе частицы пыли. Аккумулятор обеспечивает до 20 мин автономной работы устройства. При чрезвычайной ситуации автовладелец может использовать прибор в качестве аварийного фонаря. Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 комплектуется насадками, которые проникают к труднодоступным участкам и удаляют мельчайший сор. Тщательно продуманная форма гарантирует удобный захват любой рукой без риска проскальзывания. Регулятор на корпусе помогает определиться с необходимой мощностью. Защитная система приостанавливает работу модели во избежание перегрева. Загрязнения поступают в специально предусмотренный контейнер.
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Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 оснащен HEPA-фильтром, который нейтрализует витающие в воздухе частицы пыли. Аккумулятор обеспечивает до 20 мин автономной работы устройства. При чрезвычайной ситуации автовладелец может использовать прибор в качестве аварийного фонаря. Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 комплектуется насадками, которые проникают к труднодоступным участкам и удаляют мельчайший сор. Тщательно продуманная форма гарантирует удобный захват любой рукой без риска проскальзывания. Регулятор на корпусе помогает определиться с необходимой мощностью. Защитная система приостанавливает работу модели во избежание перегрева. Загрязнения поступают в специально предусмотренный контейнер.
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - по цене 4940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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