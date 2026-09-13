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Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт

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Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 1
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 2
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 3
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 4
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 5
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 6
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 7
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 8
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 9
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 10
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 11
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 12
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 13
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 14
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 15
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 16
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 17
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 18
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 19
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 20
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 21
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 22
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 23
Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автопылесос
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 1
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 2
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 3
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 4
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 5
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 6
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 7
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 8
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 9
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 10
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 11
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 12
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 13
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 14
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 15
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 16
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 17
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 18
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 19
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 20
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 21
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 22
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 23
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707417
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автопылесос
Уборка
сухая
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, г.
600

Описание товара Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт

NAVITEL CL80 — отличный пылесос для легкой и быстрой уборки в любом месте: автомобиле, доме, мастерской или офисе. Емкий и мощный аккумулятор, удобная форма и небольшой вес 345 г. позволяют легко взять его с собой, а после уборки для устройства можно легко найти место в багажнике, столе или над верстаком.

Отзывы о товаре Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автопылесос
Уборка
сухая
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность
80
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL CL80 — отличный пылесос для легкой и быстрой уборки в любом месте: автомобиле, доме, мастерской или офисе. Емкий и мощный аккумулятор, удобная форма и небольшой вес 345 г. позволяют легко взять его с собой, а после уборки для устройства можно легко найти место в багажнике, столе или над верстаком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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