Пылесос Автомобильный Coolfort CF-3060 черный 85Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710832
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Характеристики
Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.2
Время уборки максимальное
25
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
85
Емкость аккумулятора, мAч
2200
Размеры в упаковке, см
28х25х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пылесос Автомобильный Coolfort CF-3060 черный 85Вт
Компактный, маневренный и очень удобный в использовании ручной пылесос поможет быстро убраться в помещении или привести в идеальное состояние салон автомобиля. Вы можете выбрать одну из двух мощностей работы. В комплект с прибором входят две насадки: щелевая (для чистки труднодоступных мест диванов или сидений) и насадка-щетка для гладкого пола. Время непрерывной работы устройства составляет 25 минут, после чего его необходимо установить на базу для зарядки. Прибор оснащен HEPA-фильтром, который задерживает пыль, частицы микроорганизмов и аллергенов, обеспечивая идеальную чистоту выходящего из него воздуха.
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Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.2
Время уборки максимальное
25
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
85
Емкость аккумулятора, мAч
2200
Компактный, маневренный и очень удобный в использовании ручной пылесос поможет быстро убраться в помещении или привести в идеальное состояние салон автомобиля. Вы можете выбрать одну из двух мощностей работы. В комплект с прибором входят две насадки: щелевая (для чистки труднодоступных мест диванов или сидений) и насадка-щетка для гладкого пола. Время непрерывной работы устройства составляет 25 минут, после чего его необходимо установить на базу для зарядки. Прибор оснащен HEPA-фильтром, который задерживает пыль, частицы микроорганизмов и аллергенов, обеспечивая идеальную чистоту выходящего из него воздуха.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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