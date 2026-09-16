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Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00)

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Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 1
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 2
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 3
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 4
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 5
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 6
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 7
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 8
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 9
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 10
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 11
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 12
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 13
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 14
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 15
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 16
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 17
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 18
Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 1
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 2
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 3
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 4
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 5
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 6
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 7
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 8
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 9
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 10
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 11
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 12
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 13
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 14
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 15
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 16
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 17
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 18
  • Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710614
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Характеристики

Бренд
Baseus
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.15
Уровень шума
65
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
130
Размеры в упаковке, см
33х10х6
Вес, г.
730

Описание товара Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00)

Автомобильный пылесос Baseus A5 16000pa зарядка Type-C Cluster Black (C30459500111-00)

Отзывы о товаре Автомобильный пылесос Baseus A5 Cluster Black (C30459500111-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.15
Уровень шума
65
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
130
Описание
Автомобильный пылесос Baseus A5 16000pa зарядка Type-C Cluster Black (C30459500111-00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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