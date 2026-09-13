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SSD Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8)

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Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 1
Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 2
Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 3
Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 4
Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5900
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  • Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 4
  • Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715021
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Характеристики

Бренд
AMD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5900
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8)

Накопитель SSD AMD PCIe 4.0 x4 1TB R3MP41024G8 Radeon M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8)




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Характеристики
Бренд
AMD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5900
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Описание
Накопитель SSD AMD PCIe 4.0 x4 1TB R3MP41024G8 Radeon M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD AMD 1Tb Radeon (R3MP41024G8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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