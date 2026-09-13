Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
  • Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
16

Описание товара Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G)

Твердотельный накопитель Kingston SSD NV3 на 500 ГБ — это современное решение для тех, кто хочет сделать свой компьютер быстрее и надежнее. Он идеально подходит для ускорения работы системы, запуска игр и обработки больших файлов. Благодаря компактному формату M.2 (22x30 мм) и высокой скорости передачи данных, этот диск легко устанавливается и работает без задержек. Если вы хотите ускорить работу компьютера, повысить его производительность или просто заменить старый жесткий диск — Kingston SSD NV3 на 500 ГБ станет отличным решением. Он сочетает в себе высокую скорость, надежность и компактность, делая ваш ПК быстрее и удобнее в использовании. Скорость Этот SSD использует интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 5000 МБ/с, а запись — 3000 МБ/с. Это значит, что запуск системы, копирование файлов или загрузка игр происходит мгновенно. Такой диск значительно повышает отзывчивость компьютера и делает работу более комфортной. Технологии Kingston SSD NV3 построен на базе 3D TLC NAND-памяти — это надежный тип флеш-памяти, который служит долго и сохраняет данные без ошибок. TBW (объем записанных данных за весь срок службы) составляет 160 ТБ, что говорит о высокой износостойкости и долговечности устройства. Компактность Формат M.2 (22x30 мм) делает этот накопитель очень маленьким и легким. Он отлично подойдет для ноутбуков, мини-ПК или современных настольных систем с соответствующим слотом. Благодаря небольшим размерам, он не занимает много места внутри корпуса. Надежность Kingston SSD NV3 — это не только быстрый диск, но и очень надежный. Он способен выдержать интенсивную работу и долгие годы служить верным помощником в ваших задачах. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стабильность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель Kingston SSD NV3 на 500 ГБ — это современное решение для тех, кто хочет сделать свой компьютер быстрее и надежнее. Он идеально подходит для ускорения работы системы, запуска игр и обработки больших файлов. Благодаря компактному формату M.2 (22x30 мм) и высокой скорости передачи данных, этот диск легко устанавливается и работает без задержек. Если вы хотите ускорить работу компьютера, повысить его производительность или просто заменить старый жесткий диск — Kingston SSD NV3 на 500 ГБ станет отличным решением. Он сочетает в себе высокую скорость, надежность и компактность, делая ваш ПК быстрее и удобнее в использовании. Скорость Этот SSD использует интерфейс PCIe 4.0 x4, что обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 5000 МБ/с, а запись — 3000 МБ/с. Это значит, что запуск системы, копирование файлов или загрузка игр происходит мгновенно. Такой диск значительно повышает отзывчивость компьютера и делает работу более комфортной. Технологии Kingston SSD NV3 построен на базе 3D TLC NAND-памяти — это надежный тип флеш-памяти, который служит долго и сохраняет данные без ошибок. TBW (объем записанных данных за весь срок службы) составляет 160 ТБ, что говорит о высокой износостойкости и долговечности устройства. Компактность Формат M.2 (22x30 мм) делает этот накопитель очень маленьким и легким. Он отлично подойдет для ноутбуков, мини-ПК или современных настольных систем с соответствующим слотом. Благодаря небольшим размерам, он не занимает много места внутри корпуса. Надежность Kingston SSD NV3 — это не только быстрый диск, но и очень надежный. Он способен выдержать интенсивную работу и долгие годы служить верным помощником в ваших задачах. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стабильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingston 500Gb (SNV3SM3/500G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...