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SSD SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty купить в Санкт-Петербурге
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SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty

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SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 1
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 2
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 3
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 4
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 5
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 6
SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 4
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 5
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 6
  • SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741402
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40

Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty

1000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] ориентирован на сборку и модернизацию производительных офисных и домашних компьютеров. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель соответствует форм-фактору 2280 и использует для обмена данными интерфейс PCI-E 3.x x4. Скоростные возможности модели позволяют продуктивно использовать любое программное обеспечение. Поддерживается технология интеллектуальной коррекции ошибок LDPC. SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] обеспечивает скорость последовательного чтения до 3100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2100 МБ/с. Максимальный ресурс записи модели – 600 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи файлов. Допустимый рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Накопитель защищен от перегрева компактным радиатором. Длина, ширина и толщина устройства равны 80, 22 и 2.9 мм соответственно.

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
1000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] ориентирован на сборку и модернизацию производительных офисных и домашних компьютеров. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель соответствует форм-фактору 2280 и использует для обмена данными интерфейс PCI-E 3.x x4. Скоростные возможности модели позволяют продуктивно использовать любое программное обеспечение. Поддерживается технология интеллектуальной коррекции ошибок LDPC. SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] обеспечивает скорость последовательного чтения до 3100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2100 МБ/с. Максимальный ресурс записи модели – 600 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи файлов. Допустимый рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Накопитель защищен от перегрева компактным радиатором. Длина, ширина и толщина устройства равны 80, 22 и 2.9 мм соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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