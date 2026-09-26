SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty
1000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] ориентирован на сборку и модернизацию производительных офисных и домашних компьютеров. Устройство подходит для многих ноутбуков. Накопитель соответствует форм-фактору 2280 и использует для обмена данными интерфейс PCI-E 3.x x4. Скоростные возможности модели позволяют продуктивно использовать любое программное обеспечение. Поддерживается технология интеллектуальной коррекции ошибок LDPC. SSD M.2 накопитель Netac NV3000 [NT01NV3000-1T0-E4X] обеспечивает скорость последовательного чтения до 3100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2100 МБ/с. Максимальный ресурс записи модели – 600 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемого объема. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи файлов. Допустимый рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Накопитель защищен от перегрева компактным радиатором. Длина, ширина и толщина устройства равны 80, 22 и 2.9 мм соответственно.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV3000 1TB PCIe 3 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2100MB/s, IOPS(R4K) 220K/160K, TBW 600TB, with heat sink, 5y wty