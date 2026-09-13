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Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL)

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Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 1
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 2
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 3
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 4
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 5
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 6
Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 1
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 2
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 3
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 4
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 5
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 6
  • Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714949
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 491 x 455 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х29
Вес, кг.
6.5

Описание товара Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL)

Корпус PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] с черным цветовым оформлением позиционируется как решение для сборки игрового системного блока. Модуль с обширным прозрачным окном из закаленного стекла рассчитана на установку материнской платы в вертикальном положении. Корпус поддерживает подключение видеокарты или других плат расширения длиной до 390 мм. Максимально возможная высота кулера для ЦПУ – 170 мм. Во фронтальную панель корпуса для геймерского ПК PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] интегрированы 3 вентилятора с размерами каркасов 120x120 мм. Интегрированной в кулеры ARGB-подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с переключателем на корпусе. В модели установлен пылевой фильтр, благодаря которому во внутреннем объеме не накапливается затянутая вентиляторами пыль.

Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 491 x 455 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] с черным цветовым оформлением позиционируется как решение для сборки игрового системного блока. Модуль с обширным прозрачным окном из закаленного стекла рассчитана на установку материнской платы в вертикальном положении. Корпус поддерживает подключение видеокарты или других плат расширения длиной до 390 мм. Максимально возможная высота кулера для ЦПУ – 170 мм. Во фронтальную панель корпуса для геймерского ПК PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] интегрированы 3 вентилятора с размерами каркасов 120x120 мм. Интегрированной в кулеры ARGB-подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с переключателем на корпусе. В модели установлен пылевой фильтр, благодаря которому во внутреннем объеме не накапливается затянутая вентиляторами пыль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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