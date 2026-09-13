Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)
Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] с дизайном в белом цвете соответствует типоразмеру Mini-Tower и ориентирован на сборку компактного, но мощного игрового компьютера. Благодаря длине 443 мм устройство вмещает видеоадаптеры с длиной до 415 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм. Особенностью модели является возможность бокового размещения БП с использованием перемещаемого кронштейна. Поддерживаются БП 2 форм-факторов – ATX и SFX. Предельная длина источника питания равна 220 мм. Корпус LIAN LI A3-mATX [G99.A3W.R0] совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Система отвода тепла из внутреннего пространства ПК может включать в себя до 10 опциональных вентиляторов типоразмера 120 мм. Корпус рассчитан на верхнее, боковое и нижнее размещение радиатора системы жидкостного охлаждения. Его монтажный размер ограничен 360 мм. Расположенная спереди панель ввода/вывода делает предпочтительным настольную установку ПК. Для подключения флеш-накопителей, внешних жестких дисков и других устройств используются 3 порта USB – 2 Type-A и Type-C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитКорпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B)
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитКорпус Foxline FL-211-TFX300S
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Lian-Li A3 белый (G99.A3W.10R)