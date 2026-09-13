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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4

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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 6
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 6
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714453
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.07

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4

Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и оптимальный уровень энергопотребления. Этот блок питания мощностью 450 Вт подходит для большинства базовых конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, KINGPRICE обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев компонентов и обеспечивая эффективность работы системы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания демонстрирует достойную производительность и энергоэффективность для повседневных задач. KINGPRICE поддерживает подключение различных комплектующих: для питания видеокарты предусмотрен разъем 6+2 pin, для материнской платы — 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Для подключения накопителей имеется три разъема SATA, что позволяет легко организовать хранение данных. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартного размера. Изготовленный в Китае, он является воплощением сочетания доступной цены и приемлемого качества. KINGPRICE станет отличным выбором для сборки или апгрейда вашего ПК, удовлетворяя основные требования по питанию и охлаждению.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и оптимальный уровень энергопотребления. Этот блок питания мощностью 450 Вт подходит для большинства базовых конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, KINGPRICE обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев компонентов и обеспечивая эффективность работы системы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания демонстрирует достойную производительность и энергоэффективность для повседневных задач. KINGPRICE поддерживает подключение различных комплектующих: для питания видеокарты предусмотрен разъем 6+2 pin, для материнской платы — 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Для подключения накопителей имеется три разъема SATA, что позволяет легко организовать хранение данных. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартного размера. Изготовленный в Китае, он является воплощением сочетания доступной цены и приемлемого качества. KINGPRICE станет отличным выбором для сборки или апгрейда вашего ПК, удовлетворяя основные требования по питанию и охлаждению.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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Отзывы


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