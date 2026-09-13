Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2
Блок питания KINGPRICE на 450 Вт — удачное сочетание мощности и компактности для современных ПК. Поддержка разъёма питания видеокарты 6+2 pin открывает возможности для работы с производительными видеоускорителями, а 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют универсальность подключения. Благодаря форм-фактору ATX блок совместим с большинством компьютерных корпусов, а три SATA-разъёма позволят без труда подключить несколько накопителей. Активная система охлаждения и 120-миллиметровый вентилятор эффективно справляются с теплом, обеспечивая тихую и стабильную работу даже при серьёзных нагрузках. Отличный выбор для сборки или модернизации домашнего или офисного компьютера — KINGPRICE надёжно обеспечит энергией все ключевые компоненты.
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