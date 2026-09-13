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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2

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Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 6
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 7
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 8
Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 6
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 7
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 8
  • Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714454
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.37

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2

Блок питания KINGPRICE на 450 Вт — удачное сочетание мощности и компактности для современных ПК. Поддержка разъёма питания видеокарты 6+2 pin открывает возможности для работы с производительными видеоускорителями, а 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют универсальность подключения. Благодаря форм-фактору ATX блок совместим с большинством компьютерных корпусов, а три SATA-разъёма позволят без труда подключить несколько накопителей. Активная система охлаждения и 120-миллиметровый вентилятор эффективно справляются с теплом, обеспечивая тихую и стабильную работу даже при серьёзных нагрузках. Отличный выбор для сборки или модернизации домашнего или офисного компьютера — KINGPRICE надёжно обеспечит энергией все ключевые компоненты.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V2




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE на 450 Вт — удачное сочетание мощности и компактности для современных ПК. Поддержка разъёма питания видеокарты 6+2 pin открывает возможности для работы с производительными видеоускорителями, а 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют универсальность подключения. Благодаря форм-фактору ATX блок совместим с большинством компьютерных корпусов, а три SATA-разъёма позволят без труда подключить несколько накопителей. Активная система охлаждения и 120-миллиметровый вентилятор эффективно справляются с теплом, обеспечивая тихую и стабильную работу даже при серьёзных нагрузках. Отличный выбор для сборки или модернизации домашнего или офисного компьютера — KINGPRICE надёжно обеспечит энергией все ключевые компоненты.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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