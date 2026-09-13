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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black

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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 1
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 2
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 5
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 6
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 9
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 10
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 11
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 12
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 13
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 14
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 15
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 16
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 17
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 18
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 19
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 22
Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 11
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 12
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 13
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 14
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 15
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 16
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 17
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 18
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 19
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 20
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 21
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 22
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 850 руб.  16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714222
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Black

M7 впечатляет рекордной для линейки ёмкостью аккумулятора — 7000 мА·ч, обеспечивая длительную автономную работу на весь день и даже больше. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт для оперативного восполнения энергии, а также обратная зарядка на 18 Вт, что позволяет заряжать другие гаджеты прямо от смартфона. Эргономика улучшена благодаря четырёхскруглённому дизайну, который делает захват устройства максимально комфортным. Смартфон оснащён 6.9-дюймовым FHD+ экраном DotDisplay с разрешением 2340?1080, плотностью около 374 ppi и яркостью от 700 до 850 нит (в режиме HBM). Частота обновления достигает 144 Гц, а сенсорная частота — до 288 Гц, что гарантирует быстрый отклик и плавность взаимодействия. Дисплей сертифицирован T?V Rheinland по снижению синего света, защите циркадных ритмов и минимизации мерцания, создавая комфорт для глаз. Сзади расположена 50-МП основная камера с пятилинзовой конструкцией (5P), поддержкой HDR, ночного и портретного режимов, а также режимом таймлапс. Видео можно записывать в HD-формате (1080p и 720p при 30 fps). Фронтальная камера — 8 МП, с теми же режимами и качеством видео. Блок камер дополнен удобным софт-лайт кольцом для селфи. Модель оборудована гибридным лотком, позволяющим использовать вторую SIM-карту или карту памяти. Поддерживается полный спектр сетей 2G, 3G и 4G (включая FDD и TDD диапазоны). Работает с Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Есть NFC для удобных мобильных платежей, сертификация IP64 — защита от пыли и брызг. Аудио поддерживает Hi-Res и Dolby Atmos, присутствует инфракрасный порт для управления техникой. В качестве программного обеспечения используется Xiaomi HyperOS 2.

Отзывы о товаре Смартфон POCO M7 6/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
M7 впечатляет рекордной для линейки ёмкостью аккумулятора — 7000 мА·ч, обеспечивая длительную автономную работу на весь день и даже больше. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт для оперативного восполнения энергии, а также обратная зарядка на 18 Вт, что позволяет заряжать другие гаджеты прямо от смартфона. Эргономика улучшена благодаря четырёхскруглённому дизайну, который делает захват устройства максимально комфортным. Смартфон оснащён 6.9-дюймовым FHD+ экраном DotDisplay с разрешением 2340?1080, плотностью около 374 ppi и яркостью от 700 до 850 нит (в режиме HBM). Частота обновления достигает 144 Гц, а сенсорная частота — до 288 Гц, что гарантирует быстрый отклик и плавность взаимодействия. Дисплей сертифицирован T?V Rheinland по снижению синего света, защите циркадных ритмов и минимизации мерцания, создавая комфорт для глаз. Сзади расположена 50-МП основная камера с пятилинзовой конструкцией (5P), поддержкой HDR, ночного и портретного режимов, а также режимом таймлапс. Видео можно записывать в HD-формате (1080p и 720p при 30 fps). Фронтальная камера — 8 МП, с теми же режимами и качеством видео. Блок камер дополнен удобным софт-лайт кольцом для селфи. Модель оборудована гибридным лотком, позволяющим использовать вторую SIM-карту или карту памяти. Поддерживается полный спектр сетей 2G, 3G и 4G (включая FDD и TDD диапазоны). Работает с Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Есть NFC для удобных мобильных платежей, сертификация IP64 — защита от пыли и брызг. Аудио поддерживает Hi-Res и Dolby Atmos, присутствует инфракрасный порт для управления техникой. В качестве программного обеспечения используется Xiaomi HyperOS 2.
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