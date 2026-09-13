Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Black
Infinix HOT 60 Pro — это производительный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.78 дюйма и разрешением 1.5К, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix HOT 60 Pro оснащен процессором MediaTek Helio G200, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR4X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5160 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix HOT 60 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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