Jeff Beck - Truth (Coloured) (5021732725257) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Truth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712252
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732725257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Truth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shapes of Things, Let Me Love You, Morning Dew, You Shook Me, Ol’ Man River, Greensleeves, Rock My Plimsoul, Beck’s Bolero, Luxe, I Ain’t Superstitious
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Beck - Truth (Coloured) (5021732725257) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shapes of Things, Let Me Love You, Morning Dew, You Shook Me, Ol’ Man River, Greensleeves, Rock My Plimsoul, Beck’s Bolero, Luxe, I Ain’t Superstitious
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732725257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Truth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shapes of Things, Let Me Love You, Morning Dew, You Shook Me, Ol’ Man River, Greensleeves, Rock My Plimsoul, Beck’s Bolero, Luxe, I Ain’t Superstitious
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shapes of Things, Let Me Love You, Morning Dew, You Shook Me, Ol’ Man River, Greensleeves, Rock My Plimsoul, Beck’s Bolero, Luxe, I Ain’t Superstitious
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Jeff Beck - Truth (Coloured) (5021732725257) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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