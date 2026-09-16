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Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка

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Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка - фото 1
Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Big Fish
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка - фото 1
  • Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Big Fish
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pearl Jam–Man Of The Hour, Bing Crosby–Dinah, Buddy Holly–Everyday, Elvis Presley–All Shook Up, The Vogues–Five O'Clock World, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, Canned Heat–Let's Work Together, Danny Elfman–Pictures, Danny Elfman–Big Fish (Titles), Danny Elfman–Shoe Stealing, Danny Elfman–Underwater, Danny Elfman–Sandra's Theme, Danny Elfman–The Growing Montage, Danny Elfman–Leaving Spectre, Danny Elfman–Return To Spectre, Danny Elfman–Rebuilding, Danny Elfman–The Journey Home, Danny Elfman
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM052
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка

Саундтрек объединил классические поп-песни и музыку к фильму от давнего соратника Бертона Дэнни Эльфмана. В издание также вошла песня Pearl Jam, написанная специально для этого фильма: «Man Of The Hour». Поп-песни в саундтреке варьируются от джазового хита начала тридцатых годов «Dinah» Бинга Кросби до ностальгии по пятидесятым в форме «Everyday» Бадди Холли и «All Shook Up» Элвиса, «Let's Work Together» Canned Heat и «Ramblin' Man» Allman Brothers Band. Альбом был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный саундтрек».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Big Fish
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pearl Jam–Man Of The Hour, Bing Crosby–Dinah, Buddy Holly–Everyday, Elvis Presley–All Shook Up, The Vogues–Five O'Clock World, The Allman Brothers Band–Ramblin' Man, Canned Heat–Let's Work Together, Danny Elfman–Pictures, Danny Elfman–Big Fish (Titles), Danny Elfman–Shoe Stealing, Danny Elfman–Underwater, Danny Elfman–Sandra's Theme, Danny Elfman–The Growing Montage, Danny Elfman–Leaving Spectre, Danny Elfman–Return To Spectre, Danny Elfman–Rebuilding, Danny Elfman–The Journey Home, Danny Elfman
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM052
Описание
Саундтрек объединил классические поп-песни и музыку к фильму от давнего соратника Бертона Дэнни Эльфмана. В издание также вошла песня Pearl Jam, написанная специально для этого фильма: «Man Of The Hour». Поп-песни в саундтреке варьируются от джазового хита начала тридцатых годов «Dinah» Бинга Кросби до ностальгии по пятидесятым в форме «Everyday» Бадди Холли и «All Shook Up» Элвиса, «Let's Work Together» Canned Heat и «Ramblin' Man» Allman Brothers Band. Альбом был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный саундтрек».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danny Elfman - Big Fish (White) (8719262038943) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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