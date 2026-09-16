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Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка

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Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 1
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 2
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 3
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 4
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 5
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 6
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 7
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 1
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 2
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 3
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 4
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 5
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 6
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 7
  • Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roar Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roar Music
Barcode
[4262464737359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas

Отзывы о товаре Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roar Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roar Music
Barcode
[4262464737359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crematory - Destination (Red Marble) (4262464737359) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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