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Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка

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Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка - фото 1
Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
The Chesky Collection
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка - фото 1
  • Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241431302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
The Chesky Collection
Жанр
Кантри
Трек-лист
What's A Little More Rain, I Couldn't Change Your Mind, Miles Away, Vincent, Whipping Post, Stop Those Bells, Horse I Used To Ride, He Got You, If I Don't See You Later, Tell Me I'm Not Dreamin', If I Could Sing Your Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's A Little More Rain, I Couldn't Change Your Mind, Miles Away, Vincent, Whipping Post, Stop Those Bells, Horse I Used To Ride, He Got You, If I Don't See You Later, Tell Me I'm Not Dreamin', If I Could Sing Your Blues

Отзывы о товаре Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241431302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sara K.
Альбом (сингл)
The Chesky Collection
Жанр
Кантри
Трек-лист
What's A Little More Rain, I Couldn't Change Your Mind, Miles Away, Vincent, Whipping Post, Stop Those Bells, Horse I Used To Ride, He Got You, If I Don't See You Later, Tell Me I'm Not Dreamin', If I Could Sing Your Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's A Little More Rain, I Couldn't Change Your Mind, Miles Away, Vincent, Whipping Post, Stop Those Bells, Horse I Used To Ride, He Got You, If I Don't See You Later, Tell Me I'm Not Dreamin', If I Could Sing Your Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sara K. - The Chesky Collection (Analogue) (4895241431302) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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