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Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка

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Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 5
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 6
Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Inside Information
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 5
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 6
  • Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711969
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Характеристики

Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421818090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Inside Information
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heart Turns to Stone, Can't Wait, Say You Will, I Don't Want to Live without You, Counting Every Minute, Inside Information, The Beat of My Heart, Face to Face, Out of the Blue, A Night to Remember
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Turns to Stone, Can't Wait, Say You Will, I Don't Want to Live without You, Counting Every Minute, Inside Information, The Beat of My Heart, Face to Face, Out of the Blue, A Night to Remember



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Foreigner - Inside Information (coloured) (0829421818090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421818090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Inside Information
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heart Turns to Stone, Can't Wait, Say You Will, I Don't Want to Live without You, Counting Every Minute, Inside Information, The Beat of My Heart, Face to Face, Out of the Blue, A Night to Remember
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Turns to Stone, Can't Wait, Say You Will, I Don't Want to Live without You, Counting Every Minute, Inside Information, The Beat of My Heart, Face to Face, Out of the Blue, A Night to Remember


Теги товара: Поп-музыка
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