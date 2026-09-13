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Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка

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Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 1
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 2
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 3
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 4
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 5
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 6
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 7
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 8
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 9
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 10
Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Time Flies...1994-2009
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 1
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 2
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 3
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 4
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 5
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 6
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 7
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 8
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 9
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 10
  • Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711873
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Характеристики

Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[0198029011517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Time Flies...1994-2009
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Supersonic, Roll With It, Live Forever, Wonderwall, Stop Crying Your Heart Out, Cigarettes & Alcohol, Songbird, Don't Look Back In Anger, The Hindu Times, Me, Lord Don't Slow Me Down, Shakermaker, All Around The World, Some Might Say, The Importance Of Being Idle, D'You Know What I Mean?, Lyla, Love, Go Let It Out, Who Feels Love?, Little, The Shock Of The Lightning, She Is Love, Whatever, I'm Outta Time, Falling Down, Sunday Morning Call
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка

«Time Flies. 1994 - 2009» — полная коллекция синглов Oasis выпущена в честь 15-летия и в преддверии долгожданного тура Oasis Live '25. "Time Flies. 1994-2009" — сборник, выпущенный первоначально в 2010 году и включающий полную коллекцию синглов группы Oasis с 1994 по 2009 год. В Великобритании Time Flies вошел в чарты под номером 1, с продажами за первую неделю 101 297. Он был шестикратно сертифицирован платиновым в Великобритании с эквивалентом 1,8 миллиона продаж.

Отзывы о товаре Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[0198029011517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Time Flies...1994-2009
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Supersonic, Roll With It, Live Forever, Wonderwall, Stop Crying Your Heart Out, Cigarettes & Alcohol, Songbird, Don't Look Back In Anger, The Hindu Times, Me, Lord Don't Slow Me Down, Shakermaker, All Around The World, Some Might Say, The Importance Of Being Idle, D'You Know What I Mean?, Lyla, Love, Go Let It Out, Who Feels Love?, Little, The Shock Of The Lightning, She Is Love, Whatever, I'm Outta Time, Falling Down, Sunday Morning Call
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
«Time Flies. 1994 - 2009» — полная коллекция синглов Oasis выпущена в честь 15-летия и в преддверии долгожданного тура Oasis Live '25. "Time Flies. 1994-2009" — сборник, выпущенный первоначально в 2010 году и включающий полную коллекцию синглов группы Oasis с 1994 по 2009 год. В Великобритании Time Flies вошел в чарты под номером 1, с продажами за первую неделю 101 297. Он был шестикратно сертифицирован платиновым в Великобритании с эквивалентом 1,8 миллиона продаж.
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Отзывы


Oasis - Time Flies...1994-2009 (Box) (0198029011517) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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