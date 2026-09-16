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King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка

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King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 8
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 9
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 10
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 11
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 12
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 13
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 14
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 15
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 16
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 8
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 9
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 10
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 11
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 12
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 13
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 14
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 15
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 16
  • King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711813
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Pussyfooting, Larks' Tongues In Aspart Ii, Lament, Exiles, Asbury Park, Easy Money, Fracture, 21St Century Schizoid Man, Starless
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка

Переиздание к 50-летию концерта британских титанов прогрессив-рока King Crimson в The Casino в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, 28 июня 1974 года. Издание на цветном виниле 200 г. King Crimson 1972-74 годов теперь почитается как критиками, так и фанатами, как одна из ключевых групп той эпохи – репутация, подкрепленная архивными концертными релизами того периода. Первоначально выпущенная на виниле в 2018 году и лишь на короткое время доступная, эта концертная запись пользуется большим спросом среди фанатов King Crimson.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Pussyfooting, Larks' Tongues In Aspart Ii, Lament, Exiles, Asbury Park, Easy Money, Fracture, 21St Century Schizoid Man, Starless
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание к 50-летию концерта британских титанов прогрессив-рока King Crimson в The Casino в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, 28 июня 1974 года. Издание на цветном виниле 200 г. King Crimson 1972-74 годов теперь почитается как критиками, так и фанатами, как одна из ключевых групп той эпохи – репутация, подкрепленная архивными концертными релизами того периода. Первоначально выпущенная на виниле в 2018 году и лишь на короткое время доступная, эта концертная запись пользуется большим спросом среди фанатов King Crimson.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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