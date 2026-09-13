Annihilator - Refresh The Demon (4029759175278) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Annihilator - Refresh The Demon (4029759175278) виниловая пластинка
Refresh the Demon — пятый студийный альбом канадской трэш-метал-группы Annihilator, выпущенный в 1996 году. Для тех, кто только что поднялся с пола после удара "King Of The Kill", "Refresh The Demon" был именно тем, что доктор прописал. По словам Уотерса, это было продолжение того же творческого импульса, который вдохновил "King of The Kill", и ощущалось как вторая творческая путевка в жизнь. Альбом переиздается с полностью ремастированным звуком на высококачественном 180-граммовом черном виниле. Издание включает обновленное оформление с совершенно новыми заметками Алекса Миласа (Metal Hammer UK), который брал интервью у Джеффа Уотерса для этой серии переизданий.
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