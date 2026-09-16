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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Second Helping
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
McA
Barcode
[0602475443292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Second Helping
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Home Alabama, I Need You, Don't Ask Me No Questions, Workin' For MCA, The Ballad Of Curtis Loew, Swamp Music, The Needle And The Spoon, Call Me The Breeze
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка

Second Helping — второй студийный альбом американской рок-группы Lynyrd Skynyrd, вышедший в 1974 году. Это первый альбом группы, продемонстрировавший её фирменное созвучие трёх соло-гитар. «Sweet Home Alabama» — самая известная композиция группы, достигла 8-й строчки в Billboard Hot 100. Lynyrd Skynyrd наиболее известны популяризацией жанра южного хард-рока в 1970-х годах. Группа получила мировое признание за свои драйвовые живые выступления и свои запоминающиеся песни. С более чем 60 альбомами и более чем 30 миллионами проданных записей Lynyrd Skynyrd остаются культурной иконой, которая нравится всем поколениям.

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
McA
Barcode
[0602475443292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Second Helping
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Home Alabama, I Need You, Don't Ask Me No Questions, Workin' For MCA, The Ballad Of Curtis Loew, Swamp Music, The Needle And The Spoon, Call Me The Breeze
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Second Helping — второй студийный альбом американской рок-группы Lynyrd Skynyrd, вышедший в 1974 году. Это первый альбом группы, продемонстрировавший её фирменное созвучие трёх соло-гитар. «Sweet Home Alabama» — самая известная композиция группы, достигла 8-й строчки в Billboard Hot 100. Lynyrd Skynyrd наиболее известны популяризацией жанра южного хард-рока в 1970-х годах. Группа получила мировое признание за свои драйвовые живые выступления и свои запоминающиеся песни. С более чем 60 альбомами и более чем 30 миллионами проданных записей Lynyrd Skynyrd остаются культурной иконой, которая нравится всем поколениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Second Helping (coloured) (0602475443292) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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