Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 711696
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Prelude, To Claudia On Thursday, I Just Want To Be Your Friend, 5 A.M., I'm With You, The Island, Sing To Me, It's You, Some Sunny Day, It Won't Always Be The Same, The Know It All, Karmic Dream Sequence #1, There Is Nothing More To Say, Anthem (Begin)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка
Альбом «Begin» можно смело назвать настоящей забытой классикой. На «Begin» хард-рок, лёгкие баллады и психоделия сливаются в абсолютно цельный концептуальный альбом. На тот момент это был самый дорогой альбом Columbia (и судя по всему, так оно и есть), который абсолютно необходим любому поклоннику психоделики конца 60-х и стал прекрасным переосмыслением, которое сегодня звучит так же актуально, как и в день своего релиза. «Begin» доступен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на желто-оранжевом мраморном виниле и включает в себя вкладыш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитIowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRod Stewart With Jools Holland - Swing Fever (5054197801723) вин...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Millennium
Альбом (сингл)
Begin
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Prelude, To Claudia On Thursday, I Just Want To Be Your Friend, 5 A.M., I'm With You, The Island, Sing To Me, It's You, Some Sunny Day, It Won't Always Be The Same, The Know It All, Karmic Dream Sequence #1, There Is Nothing More To Say, Anthem (Begin)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Альбом «Begin» можно смело назвать настоящей забытой классикой. На «Begin» хард-рок, лёгкие баллады и психоделия сливаются в абсолютно цельный концептуальный альбом. На тот момент это был самый дорогой альбом Columbia (и судя по всему, так оно и есть), который абсолютно необходим любому поклоннику психоделики конца 60-х и стал прекрасным переосмыслением, которое сегодня звучит так же актуально, как и в день своего релиза. «Begin» доступен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на желто-оранжевом мраморном виниле и включает в себя вкладыш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Millennium - Begin (coloured) (8719262039216) виниловая пластинка