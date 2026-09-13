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Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 1
Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 3
Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 4
Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
WAKE OF THE FLOOD
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 3
  • Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 4
  • Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711522
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Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497833849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
WAKE OF THE FLOOD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo, Let Me Sing Your Blues Away, Row Jimmy, Stella Blue, Here Comes Sunshine, Eyes Of The World, Prelude, Part I, Part II (Let It Grow)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo, Let Me Sing Your Blues Away, Row Jimmy, Stella Blue, Here Comes Sunshine, Eyes Of The World, Prelude, Part I, Part II (Let It Grow)

Отзывы о товаре Grateful Dead - Wake Of The Flood (0603497833849) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497833849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
WAKE OF THE FLOOD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo, Let Me Sing Your Blues Away, Row Jimmy, Stella Blue, Here Comes Sunshine, Eyes Of The World, Prelude, Part I, Part II (Let It Grow)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo, Let Me Sing Your Blues Away, Row Jimmy, Stella Blue, Here Comes Sunshine, Eyes Of The World, Prelude, Part I, Part II (Let It Grow)
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