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Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Genghis Khan, Killers, Purgatory, Sanctuary, Remember Tomorrow, Twilight Zone, Phantom Of The Opera, Iron Maiden, Transylvania, Drifter
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка

Iron Maiden – британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. Основателем группы, автором большинства песен (как музыки, так и текстов) и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Немаловажную роль в успехе группы также сыграл менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд, который присоединился к группе с момента её основания и остается в ней по сей день, а также фронтмен Брюс Дикинсон, сменивший в 1981 году Пола Ди'Aнно. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру (четыре альбома достигли первого места по продажам и пятнадцать из них попали в топ 10 хит-парадов одной лишь Британии). За международные достижения коллектив в 2002 году был награждён премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес).



Теги товара: Iron Maiden

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Genghis Khan, Killers, Purgatory, Sanctuary, Remember Tomorrow, Twilight Zone, Phantom Of The Opera, Iron Maiden, Transylvania, Drifter
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Iron Maiden – британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. Основателем группы, автором большинства песен (как музыки, так и текстов) и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Немаловажную роль в успехе группы также сыграл менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд, который присоединился к группе с момента её основания и остается в ней по сей день, а также фронтмен Брюс Дикинсон, сменивший в 1981 году Пола Ди'Aнно. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру (четыре альбома достигли первого места по продажам и пятнадцать из них попали в топ 10 хит-парадов одной лишь Британии). За международные достижения коллектив в 2002 году был награждён премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес).


Теги товара: Iron Maiden
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Отзывы


Купить Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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