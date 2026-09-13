Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка
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Описание товара Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка
Maneskin поделились подробностями своего долгожданного третьего альбома. Пластинка, получившая название «Rush!», увидит свет 20 января 2023 года. «Rush» станет первой студийной работой Maneskin за почти два года, их последний на сегодня альбом «Teatro D’ira: Vol. I» выходил в марте 2021-го. В интервью Kerrang группа рассказала, что они работали над новым материалом в Лос-Анджелесе и записали около 50 песен. К пластинке приложил руку Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Кэти Перри, The Weeknd и других поп-звезд. Но с рок-музыкантами он тоже сотрудничал: среди его работ – «It’s My Life» Bon Jovi, «I Don’t Care» Apocalyptica и «What the Hell» Аврил Лавин. В интервью ирландской радиостанции RTE участники Maneskin описали будущий альбом как «энергичный», «вневременный» и «разнообразный». При его записи они вдохновлялись творчеством Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Дуа Липы, Сэма Фендера и Паоло Нутини. Фронтмен Maneskin Дамиано Давид признался, что в Лос-Анджелесе ему выпал шанс поработать с самыми успешными авторами песен в мире. Они дали ему много полезных советов по написанию треков – теперь музыкант чувствует себя более опытным и умелым в этом отношении.
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