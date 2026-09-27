Various Artists - Roller Disco Funk (3596974815469) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Roller Disco Funk
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 711423
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Загружаем...
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974815469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Roller Disco Funk
Жанр
Диско
Трек-лист
The Whispers–And The Beat Goes On, Tommy Stewart–Bump & Hustle Music, Loleatta Holloway–Love Sensation, The Jimmy Castor Bunch–The Future Place, Claudja Barry–(Boogie Woogie) Dancin' Shoes, Frankie Smith–Double Dutch Bus, The Armada Orchestra–For The Love Of Money, Carrie Lucas–Dance With You, Candido–Jingo, Carol Williams–Love Is You, Positive Force–We Got The Funk, Gwen McCrae–All This Love That I'm Givin, The Beginning Of The End–Funky Nassau, Instant Funk–I Got My Mind Made Up (You Can Get I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Roller Disco Funk (3596974815469) виниловая пластинка
Присоединяйтесь к движению Roller Disco Funk с культовыми треками той эпохи, доступными на эксклюзивном двойном виниловом издании! В ролях: Клаудия Барри, Барри Уайт, Inner Life, Патрис Рашен, Кэрол Уильямс, Positive Force, Фрэнки Смит, The Whispers…
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974815469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Roller Disco Funk
Жанр
Диско
Трек-лист
The Whispers–And The Beat Goes On, Tommy Stewart–Bump & Hustle Music, Loleatta Holloway–Love Sensation, The Jimmy Castor Bunch–The Future Place, Claudja Barry–(Boogie Woogie) Dancin' Shoes, Frankie Smith–Double Dutch Bus, The Armada Orchestra–For The Love Of Money, Carrie Lucas–Dance With You, Candido–Jingo, Carol Williams–Love Is You, Positive Force–We Got The Funk, Gwen McCrae–All This Love That I'm Givin, The Beginning Of The End–Funky Nassau, Instant Funk–I Got My Mind Made Up (You Can Get I
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Присоединяйтесь к движению Roller Disco Funk с культовыми треками той эпохи, доступными на эксклюзивном двойном виниловом издании! В ролях: Клаудия Барри, Барри Уайт, Inner Life, Патрис Рашен, Кэрол Уильямс, Positive Force, Фрэнки Смит, The Whispers…
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Roller Disco Funk (3596974815469) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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