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Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка

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Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 1
Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 2
Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Normal Brain
Альбом (сингл)
Lady Maid
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 1
  • Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 2
  • Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648410997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Normal Brain
Альбом (сингл)
Lady Maid
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
M-U-S-I-C, Frottage "One Way", You Are Busy, I Am Easy, KE-300, Frottage "SW", Fragment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: M-U-S-I-C, Frottage "One Way", You Are Busy, I Am Easy, KE-300, Frottage "SW", Fragment

Отзывы о товаре Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251648410997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Normal Brain
Альбом (сингл)
Lady Maid
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
M-U-S-I-C, Frottage "One Way", You Are Busy, I Am Easy, KE-300, Frottage "SW", Fragment
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: M-U-S-I-C, Frottage "One Way", You Are Busy, I Am Easy, KE-300, Frottage "SW", Fragment
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Normal Brain - Lady Maid (4251648410997) виниловая пластинка - стоимость товара 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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