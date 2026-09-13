Top.Mail.Ru
Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 1
Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 2
Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 3
Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик
Комплектация
биты 25 мм, биты 90 мм, держатель для бит, быстросъёмный держатель для бит, кейс
  • Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 1
  • Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 2
  • Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 3
  • Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик
Дополнительно
головки шестигранные
Комплектация
биты 25 мм, биты 90 мм, держатель для бит, быстросъёмный держатель для бит, кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
160x480x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
780

Описание товара Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)

Набор ручного инструмента BTK-71 - это высококачественный набор, состоящий из 71 предметов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Набор включает в себя вороток для головок, трещотку, пассатижи, отвертки, ключи имбусовые (шестигранные) и молоток. Все инструменты удобно упакованы в кейс, который обеспечивает их безопасное хранение и транспортировку. BORT - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежных и качественных инструментов. Набор ручного инструмента BORT BTK-142 станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик
Дополнительно
головки шестигранные
Комплектация
биты 25 мм, биты 90 мм, держатель для бит, быстросъёмный держатель для бит, кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
160x480x105
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента BTK-71 - это высококачественный набор, состоящий из 71 предметов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Набор включает в себя вороток для головок, трещотку, пассатижи, отвертки, ключи имбусовые (шестигранные) и молоток. Все инструменты удобно упакованы в кейс, который обеспечивает их безопасное хранение и транспортировку. BORT - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежных и качественных инструментов. Набор ручного инструмента BORT BTK-142 станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...