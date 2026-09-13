Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)
Набор ручного инструмента BTK-71 - это высококачественный набор, состоящий из 71 предметов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Набор включает в себя вороток для головок, трещотку, пассатижи, отвертки, ключи имбусовые (шестигранные) и молоток. Все инструменты удобно упакованы в кейс, который обеспечивает их безопасное хранение и транспортировку. BORT - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежных и качественных инструментов. Набор ручного инструмента BORT BTK-142 станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническ...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717222, 10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 8 ш...
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитНабор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм...
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73326, ф210 х 32 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМногофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAF...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70393, M22 х 120 мм
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70970, 32 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70988, 26 x 1000 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73034, ф230х22,2мм, турбо с лазерной перфора...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 730347, ф230х22,2мм, турбо, сухое резание
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитНасадка-ножницы для реза листового металла ЗУБР Сверчок 23293
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72090, 19 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор бит Bort BTK-71 (71 предмет)