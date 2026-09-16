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Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155

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Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 1
Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 2
Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 3
Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 4
Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 4
  • Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710190
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Корея
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х5
Вес, г.
90

Описание товара Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155

Алмазная коронка Bosch 2608587155 используется во фрезере GTR 30 CE Professional для сверления как мягкой настенной, так и очень твердой напольной керамической и каменной плитки. Прорезь на коронке позволяет своевременно удалять керн из рабочей зоны. Используют только для сухого сверления.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch 6ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.587.155




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Корея
Назначение
для фрезеров, для дрелей
Материал назначения
Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x55
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазная коронка Bosch 2608587155 используется во фрезере GTR 30 CE Professional для сверления как мягкой настенной, так и очень твердой напольной керамической и каменной плитки. Прорезь на коронке позволяет своевременно удалять керн из рабочей зоны. Используют только для сухого сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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