Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798
Предназначена для сверления отверстий в листовом металле и тонколистовых трубах. Зубья Vario для быстрого и точного пиления Выталкивающая пружина обеспечивает автоматический выброс диска HSS-Bimetall: содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы Предохранительный стопор препятствует проваливанию коронки, тем самым защищая рабочую поверхность Переходник для патрона Power Change для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения Превосходный результат работы Продуманный и эргономичный дизайн Надежность и длительный срок службы Простота и удобство использования
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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