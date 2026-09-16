Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710223
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х1
Вес, г.
250
Описание товара Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555
Алмазный диск Expert for Concrete Bosch 2608602555 является сменным элементом угловых шлифмашин. Применяется при резе любых типов бетона, включая армированный бетон. Данный диск позволяет выполнять пропилы быстро, чисто и точно без больших усилий. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Алмазный диск Expert for Concrete Bosch 2608602555 является сменным элементом угловых шлифмашин. Применяется при резе любых типов бетона, включая армированный бетон. Данный диск позволяет выполнять пропилы быстро, чисто и точно без больших усилий. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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