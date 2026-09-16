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Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555

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Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 1
Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 2
Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 3
Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710223
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х1
Вес, г.
250

Описание товара Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555

Алмазный диск Expert for Concrete Bosch 2608602555 является сменным элементом угловых шлифмашин. Применяется при резе любых типов бетона, включая армированный бетон. Данный диск позволяет выполнять пропилы быстро, чисто и точно без больших усилий. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 115 Expert for Concrete 2.608.602.555




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск Expert for Concrete Bosch 2608602555 является сменным элементом угловых шлифмашин. Применяется при резе любых типов бетона, включая армированный бетон. Данный диск позволяет выполнять пропилы быстро, чисто и точно без больших усилий. Алмазный диск Bosch изготовлен в соответствии с самыми жёсткими стандартами качества EN13236 и OSA.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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