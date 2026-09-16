Алмазная коронка Makita 25мм D-44476
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
25
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710212
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
25
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х5
Вес, г.
210
Описание товара Алмазная коронка Makita 25мм D-44476
Алмазная коронка M14x2 Makita D-44476 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70394, M22 х 125 мм
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72099, 20 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР УЗН-140 32232-2, 1400 мм
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70188, 40 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73056, ф180х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70982, 32 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-8...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитНабор сверл-метчиков GROSS 76782, М4-М12, Co5%
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72013, цилиндрическая,...
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
25
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка M14x2 Makita D-44476 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазная коронка Makita 25мм D-44476 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Алмазная коронка Makita 25мм D-44476