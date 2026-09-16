Top.Mail.Ru
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 1
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 2
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 3
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Металл
  • Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 1
  • Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 2
  • Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 3
  • Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Monogram
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Металл
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов

Сверло ступенчатое Monogram 101-057 предназначено для сверления сквозных отверстий в листовых сталях толщиной 0,5-3 мм, цветных металлах толщиной 1-4 мм, не хрупких пластиках толщиной 2-4 мм. Изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 (содержание Вольфрама 6%) - имеет повышенную термостойкость. Спиральная канавка для улучшения угла врезания в материал, более эффективного отвода стружки и тепла особенно при сверлении на больших диаметрах. Заточка первой режущей кромки имеет подточку перемычки для более точного засверливания. Хвостовик Hex 1/4" с проточкой под шарик позволяет устанавливать сверло непосредственно в шпиндель шуруповерта или в стандартный магнитный держатель для бит. Сверло имеет 10 ступеней: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм. Внимание: по мере сверления от меньшего диаметра к большему необходимо снижать частоту оборотов во избежание перегрева рабочей кромки сверла. При сверлении нержавейки снижать частоту оборотов еще на четверть от рекомендованной. Частота оборотов 900-150 об/мин. Рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Monogram
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Металл
Описание
Сверло ступенчатое Monogram 101-057 предназначено для сверления сквозных отверстий в листовых сталях толщиной 0,5-3 мм, цветных металлах толщиной 1-4 мм, не хрупких пластиках толщиной 2-4 мм. Изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 (содержание Вольфрама 6%) - имеет повышенную термостойкость. Спиральная канавка для улучшения угла врезания в материал, более эффективного отвода стружки и тепла особенно при сверлении на больших диаметрах. Заточка первой режущей кромки имеет подточку перемычки для более точного засверливания. Хвостовик Hex 1/4" с проточкой под шарик позволяет устанавливать сверло непосредственно в шпиндель шуруповерта или в стандартный магнитный держатель для бит. Сверло имеет 10 ступеней: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм. Внимание: по мере сверления от меньшего диаметра к большему необходимо снижать частоту оборотов во избежание перегрева рабочей кромки сверла. При сверлении нержавейки снижать частоту оборотов еще на четверть от рекомендованной. Частота оборотов 900-150 об/мин. Рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов – стоимость товара 2300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...