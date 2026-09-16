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Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599

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Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 - фото 1
Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710245
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х1
Вес, г.
200

Описание товара Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599

Для твёрдых материалов, таких как гранит, натуральный камень. Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки твёрдых материалов. Алмазные режущие сегменты, наносимые методом термической опрессовки.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Для твёрдых материалов, таких как гранит, натуральный камень. Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки твёрдых материалов. Алмазные режущие сегменты, наносимые методом термической опрессовки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Bosch Standard for Stone 150х22.2 мм 2.608.602.599 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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