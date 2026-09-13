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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
475
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710737
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Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"
Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18/20В. Внимание! В зависимости от партии шуруповерт поступает с европейской или с азиатской вилкой (без возможности выбора).
Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18/20В. Внимание! В зависимости от партии шуруповерт поступает с европейской или с азиатской вилкой (без возможности выбора).
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