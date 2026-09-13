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Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
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Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
475
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710737
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
475
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
гайковерт, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
206
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Длина, м
21.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"

Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18/20В. Внимание! В зависимости от партии шуруповерт поступает с европейской или с азиатской вилкой (без возможности выбора).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт DeWalt DCF850N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
475
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
гайковерт, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
206
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
12
Длина, м
21.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18/20В. Внимание! В зависимости от партии шуруповерт поступает с европейской или с азиатской вилкой (без возможности выбора).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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