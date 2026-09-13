Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K30F0)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K30F0)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional предназначена для выполнения сложных работ, показывая этом превосходную производительность в компактном корпусе. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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