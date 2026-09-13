Шуруповерт Makita TD001GZ аккум. патрон:шестигр.1/4"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707370
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Шуруповерт Makita TD001GZ аккум. патрон:шестигр.1/4"
Ударный аккумуляторный шуруповерт Makita XGT TD001GZ пригодится при выполнении отделочных и ремонтных работ как домашними мастерами, так и профессионалами. С его помощью легко закрутить шурупы в дерево, металл и пластмассу. Модель работает с винтами М4-М8, стандартными болтами М5-М16, высокопрочными болтами М5-М14, саморезами 22-125 мм. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. 4 режима регулировки частоты ходов и числа ударов позволяют выбрать оптимальные настройки под каждую задачу. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
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Ударный аккумуляторный шуруповерт Makita XGT TD001GZ пригодится при выполнении отделочных и ремонтных работ как домашними мастерами, так и профессионалами. С его помощью легко закрутить шурупы в дерево, металл и пластмассу. Модель работает с винтами М4-М8, стандартными болтами М5-М16, высокопрочными болтами М5-М14, саморезами 22-125 мм. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. 4 режима регулировки частоты ходов и числа ударов позволяют выбрать оптимальные настройки под каждую задачу. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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